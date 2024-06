Veja as escalações oficiais de Flamengo e Fluminense para o jogo desde domingo

No Tricolor, Diniz aposta em esquema ousado, com Ganso e Ranato Augusto desde o início; no Fla, David Luiz titular na zaga

Fluminense e Flamengo estão definidos para o duelo deste domingo (23/6), às 16h (de Brasilia), no Maracanã, pelo Brasileirão

No Tricolor, muitas mudanças. Fernando Diniz deixa Keno no banco e vai com John Kennedy e Cano no ataque. Na zaga, opta em deixar Martinelli improvisado e Felipe Melo no banco. Marcelo não joga. E no meio de campo, os veteranos Ganso e Renato Augusto jogarão juntos. A escalação Fábio; Samuel Xavier, Antonio Carlos, Martinelli e Diogo Barbosa; Gabriel Pires, Lima, Ganso e Renato Augusto; Cano e John Kennedy.