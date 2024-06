Tite, após o Fla-Flu: ‘O Flamengo fez por merecer os três pontos’

Na coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0, Tite exaltou o excelente trabalho coletivo dos jogadores, que em nenhum momento perderam o foco e traduziram, em campo, o que vem sendo trabalhados nos treinos.

“Foi um jogo entre duas grandes equipes. O Fluminense tem uma das melhores campanhas na Libertadores. Mas vimos que o Flamengo mereceu vencer. A equipe esteve sempre bem postada. Seja no tiro de meta, na disputa da intermediária. Além disso, conseguíamos nos repor rapidamente, com os alas deixando a equipe smepre compactada. Foi gratificante saber que no fim do jogo todos viram e sabiam que a equipe fez por merecer os três pontos”.

Tite voltou a falar do desgaste do time. Mas que a fisiologia está ajudando muito para que o time minimize os problemas físicos.