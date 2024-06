Seleção Brasileira está definida para estreia na Copa América

As novidades em relação ao time que jogou contra os Estados Unidos, no dia 12, em Orlando, são o zagueiro Éder Militão e o lateral Guilherme Arana.

Dessa maneira, a Canarinho está se preparando para a Copa América desde 30 de maio. Além dos treinos, o time fez dois amistosos nesse período. A Seleção venceu o México por 3 a 2, no Texas, no dia 8, e empatou com os Estados Unidos por 1 a 1, no dia 12, em Orlando.

Estreia de Dorival Júnior em competições oficiais com a Seleção Brasileira

Além disso, Dorival Júnior expressou seu orgulho de disputar sua primeira competição oficial pela Seleção a partir desta segunda-feira.

“É um motivo de orgulho poder estar defendendo a Seleção mais vitoriosa do planeta, reconhecidamente sempre como referência em todo o mundo. Isto porque assaram aqui excelentes profissionais, grandes jogadores, que fizeram uma história maravilhosa”, contou Dorival.