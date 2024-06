Pepe valoriza variedade tática de Portugal na Eurocopa

Um dos maiores jogadores da história da seleção portuguesa, o zagueiro brasileiro Pepe valorizou a variedade tática de Portugal neste início de Eurocopa. Na parte defensiva, inclusive, o time comandado por Roberto Martínez atuou com três zagueiros contra a República Tcheca. Já diante da Turquia, foram apenas dois nomes ali no miolo da zaga. Nas duas, vitórias lusas.

Em ambos os jogos, inclusive, Pepe atuou, mesmo com 41 anos e sem clube. Contra os tchecos, ele jogou ao lado de Rubén Dias, do Manchester City, e Nuno Mendes, do PSG. Já diante dos turcos, o experiente atuou com Rúben, enquanto Nuno jogou como lateral-direito.

“Já no primeiro jogo estivemos muito bem, mas sofremos um gol. Com a Turquia, trabalhamos como equipe, linhas muito juntas. Atacamos e defendemos juntos e quando é assim dificultamos o trabalho do adversário. Adapto-me melhor a jogar (risos). Gosto de jogar. Estar lá dentro, ajudar a seleção e os meus companheiros. Estamos confiantes, confiamos no nosso trabalho, no que tem sido feito com o nosso mister, no processo. Todos acreditamos”, comentou Pepe.