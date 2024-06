Paulinho admite baixa produção do Atlético: ‘Temos que melhorar’

Artilheiro da Arena MRV, atacante garante empate do Galo com o Fortaleza, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro

Neste domingo, o Atlético empatou por 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena MRV, pela 11ª rodada do Brasileirão. Autor do gol do Galo no confronto, Paulinho pontuou os desfalques da equipe, mas admitiu que ainda faltou produção ofensiva para o time embalar na competição nacional.

“Temos muitos desfalques, jogadores que estão voltando depois de muito tempo sem jogar, independente disso sabemos que temos que produzir. Milito passar informações para todos e temos que começar a tentar impor nosso jogo no primeiro tempo também, não adianta começar a jogar depois de tomar gol. Sabemos que temos que melhorar, estamos precisando de quem está fora e buscar esses pontos que estamos perdendo.”, disse o jogador na saída de campo.

Esté é o terceiro jogo sem vencer do Atlético, em sequência, no Brasileirão. A equipe havia perdido para o Palmeiras (4 a 0) e para o Vitória (4 a 2) na competição nacional.