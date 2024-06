Palmeiras bate Juventude, vence a quinta seguida no Brasileirão e é vice-líder

Em jogo que marcou a volta de Dudu aos gramados, Verdão faz 3 a 1 no Allianz Parque e fica a um ponto do líder Flamengo

O Verdão chega, portanto, a cinco triunfos em sequência na competição e aparece na vice-liderança, agora com 23 pontos, um a menos do que o Flamengo. Já a equipe gaúcha ocupa a 12ª colocação, estacionado nos 13 pontos.

Após mais de um ano sem atuar pelo Verdão, Dudu voltou a jogar – entrou aos 32 minutos do segundo tempo no lugar de Flaco López.

Foi no sufoco, mas o Palmeiras fez o dever de casa diante do Juventude ao vencer por 3 a 1 neste domingo (23), no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López, Estêvão e Mayke anotaram os gols dos donos da cassa, enquanto Erick descontou para os visitantes.

Primeiro tempo

Os times custaram a pegar no tranco, já que o duelo esteve muito travado na primeira etapa. Aos poucos, os donos da casa se ajustaram, empurraram o adversário para a sua área e empilharam chances, mesmo com a maioria sem levar tanto perigo. Os visitantes responderam com Gilberto, que ficou frente a frente com Weverton após contragolpe fulminante. contudo, o atacante se enrolou com a bola, e Murilo fez o desarme.

Segundo tempo

Os gol saíram na volta do intervalo. Logo ao três minutos, Flaco López aproveitou cruzamento de Raphael Veiga na medida para abrir o placar. Apesar da desvantagem, o Juventude não se desesperou e tentou pressionar. Aos 18′, João Lucas cobrou lateral para a área, Gabriel Taliari desviou para trás, e Erick empatou o jogo.

A partir daí, o técnico Abel Ferreira promoveu mudanças com as entradas de Moreno, Rony e Piquerez. Embora Erick tenha desperdiçado a chance de virar para para os gáuchos, em defesaça de Weverton, o Verdão passou a ser dominante. Em ótima jogada pela direita, Veiga acertou cruzamento para López, que desviou para Estêvão marcar.