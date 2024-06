Paiva vê Vasco forte com ídolos do passado e jovens da base

Interino do Cruz-Maltino, Rafael Paiva enaltece mistura de garotada no elenco com ídolos no comando do Vasco Crédito: Leandro Amorim

Novamente treinador interino do Vasco, o mineiro Rafael Paiva conduziu o Cruz-Maltino na virada e goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo, na noite do último sábado (22). Após a partida em São Januário, o comandante, naturalmente, comemorou os três pontos. No entanto, ele foi além e apontou o caminho para o time seguir forte: mesclar a experiência de ídolos do clube com a vontade da garotada da base. Dessa forma, Paiva vê o Vasco "oxigenado" para o restante da temporada. "O Vasco tem esse DNA da base, sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo para dar, com os meninos, um pouquinho de energia. Não que não tivesse, mas a energia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de demonstrar o potencial. Com a chegada do Pedrinho (presidente) e do Felipe (Maestro, Diretor Técnico) isso fica mais aflorado, por tudo que já fizeram pelo Vasco. Acho que era o momento de colocá-los. Sabia do risco, era difícil, mas é nesses momentos que tem que mostrar o potencial. Estava tranquilo porque os conheço bem, sempre demonstraram muito potencial e tinha certeza que iam dar o melhor. Feliz demais por ter conseguido jogar bem, terem saído os gols, por competir bem", começou Rafael Paiva. Meninos decidem Inclusive, na vitória por 4 a 1 sobre o São Paulo, dois meninos formados em São Januário marcaram gols: o jovem meia Guilherme Estrella e o lateral-esquerdo Leandrinho. Já o meia JP teve boa atuação, mesmo não tendo marcado nem dado assistências.