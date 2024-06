México sofre, mas vence Jamaica no Grupo B da Copa América

Apesar de não fazer grande jogo, seleção mexicana marca num belo gol de Arteaga e sai de campo com o 1 a 0 no placar

Não foi nada fácil, mas o México fez valer o seu favoritismo histórico sobre a Jamaica, vencendo por 1 a 0 na noite deste sábado (22/6). O jogo, no NGR Stadium, em Houston, foi pelo Grupo B da Copa América e a vitória saiu com um gol de Arteaga, no segundo tempo. Mas os mexicanos não fizeram bom jogo. Chegaram a ser dominados em alguns momentos pelos jamaicanos, que tiveram um gol anulado na etapa final, quando o duelo estava 0 a 0. E como má notícia, os mexicanos perderam o apoiador Álvarez, ainda no primeiro tempo. Dessa forma, por causa da lesão, um dos destaques da equipe não deve mais jogar na competição.

O México lidera o Grupo B ao lado da Venezuela, que pouco antes venceu o Equador por 2 a 1, de virada. Ambos com três pontos. Jamaica e Equador têm zero. Na proxima rodada, dia 26, o Equador recebe a Jamaica. Já a Venezuela enfrenta o México.

Pouca criatividade mexicana

O México pressionou a Jamaica desde o início. Afinal, já deu um perigoso chute aos três minutos com Luis Chávez. Mas, aos poucos, a Jamaica foi se ajustando. Contudo, as seleções estavam com a pontaria ruim. Assim, tirando um chute de Michail Antonio para a Jamaica, bem defendido por Julio González e dois chutes de fora da área do mexicano Romo, pouco se viu de produtivo. Mas o fato marcante da etapa foi a lesão de Edson Álvarez. O volante mexicano, um dos principais jogadores da equipe, teve entorse aos 29 minutos e saiu chorando de campo, substituído por Romo. Provavelmente perderá o restante da Copa América.