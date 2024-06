Messi diz que Barcelona de Pep Guardiola ‘confundiu’ mundo do futebol

Lionel também acrescentou que tal movimento acaba por tentar moldar os atletas desde a primeira idade. Algo que influencia, principalmente, o caráter de espontaneidade das crianças:

“O período do Guardiola confundiu um pouco (as pessoas). Todos queriam que seus times jogassem dessa forma. Você começa a dizer a crianças de seis ou sete anos que elas têm de jogar com dois toques, rápido. E acho que, nessa idade, tem que acontecer um pouco do que aconteceu comigo. Tampouco, tirar a espontaneidade de cada um.”

Juntos, Guardiola e Messi contabilizaram 219 partidas no Barcelona, entre 2008 e 2012, em meio a período onde empilharam conquistas nacionais, continentais além de quatro edições do Mundial de Clubes. Nesse ínterim, foram 159 vitórias, 43 empates e 17 derrotas. Ao todo, a equipe fez 578 gols e sofreu 165. Desses tentos, 211 são de autoria de Messi.