Júnior Santos deixa Criciúma de muletas

Atacante do Botafogo será reavaliado nesta segunda-feira (24), mas tranquiliza a torcida do Alvinegro; Júnior Santos é o artilheiro da temporada

Além da derrota para o Criciúma, o Botafogo voltou de Santa Catarina com um problema na bagagem. Afinal, o atacante Júnior Santos, artilheiro do Glorioso em 2024, deixou o Estádio Heriberto Hulse de muletas. Ele será reavaliado pelo DM do Alvinegro no treino desta segunda-feira (24).

Júnior Santos sentiu dores na coxa esquerda aos 42 minutos do segundo tempo, quando esticou o pé para tentar impedir um cruzamento do Criciúma. Ele começou a mancar imediatamente e jogou o restante no sacrifício, afinal, o treinador Artur Jorge já tinha feito as cinco substituições. Após o duelo, inclusive, o comandante reforçou que só a avaliação médica vai falar do tamanho do problema.

“Sobre o Júnior Santos, vamos avaliar e tentar perceber o motivo que ele terminou o jogo da forma que terminou. Se foi lesão ou se é só cansaço”, comentou o treinador.