Gerson: ‘Mesmo com pouco descanso, colocamos intensidade’

Mais uma vez com uma grande atuação individual, o capitão do Fla exalta a intensidade do time, que mesmo cansado, atropela e vence o Flu Crédito: Jogada 10

Um dos melhores em campo na vitória do Flamengo sobre o Fluminense, por 1 a 0, neste domingo (23/6), pela 11ª rodada do Brasileirão, Gerson disse que o time merecia uma vitória por placar melhor. Mas reconheceu que o Fluminens ne sempre será um rival duro. "No primeiro tempo, a gente já tinha que sair com gols porque tivemos mais oportunidades. Mas era um jogo difícil, um clássico. Independentemente de onde o adversário está, é o atual campeão da Libertadores, a gente tem que saber isso". Gerson e o cansaço do Fla O capitão do Rubro-Negro disse que, mesmo cansado e com menos tempo do que o Fluminense para descansar (jogou na quinta, o Flu, na quarta) foi superior fisicamente.