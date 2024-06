Estádio do Flamengo: Paes anuncia desapropriação do Gasômetro

Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo começou este domingo (23) com mais uma boa notícia. Afinal, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou que a cidade irá desapropriar o terreno do Gasômetro, local no qual o Fla pretende erguer o seu estádio. Pouco depois, inclusive, o clube noticiou o mesmo em seu site oficial (confira na íntegra no final da matéria).

Paes, em tom divertido e fazendo questão que é torcedor do Vasco e não quer “receber tapinha nas costas por causa dessa noticia”, divulgou em suas redes sociais:

“Estamos publicando amanhã no Diário Oficial a desapropriação por leilão em hasta pública do novo estádio do Flamengo, ali no terreno do gasômetro. É o início de um projeto, o início de um sonho. Flamengo, Fluminense e Botafogo e o meu Vasco. Especialmente os quatro grandes clubes cariocas, têm uma importância enorme para a economia do Rio. Infelizmente o Flamengo tem mais torcedor. A gente entende esse papel, é importante para a revitalização daquela região da cidade. O Flamengo não vai fazer só um estádio, ali vai ser um lugar de entretenimento, vai ter centro de convenções (…). Vamos trabalhar junto com a direção do Flamengo, com o presidente Landin, com os presidentes que vierem para que a gente possa realizar esse sonho da nação rubro-negra”, brincou Paes.