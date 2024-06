Espanyol está de volta à elite do Campeonato Espanhol

Apenas uma temporada depois de cair, time catalão retorna à elite ao vencer Oviedo no playoff do acesso por 2 a 0, gols de Puado

A Espanha conheceu na tarde desde domingo (23/6) o último time que se classificou para disputar a elite do Campeonato Espanhol. Trata-se do Espanyol, que venceu o Oviedo em casa, no Estádio Stage Front (antigo El-Prat), em Barcelona. Como o Oviedo venceu na ida por 1 a 0. Este resultado na volta garantiu o acesso. O herói foi o atacante Puado, autor dos dos gols, ambos no primeiro tempo. Festa da torcida do Espanyol, que lotou o estádio (33.107 e apenas mil de fãs do visitante Oviedo).

Assim, o Espanyol, que caiu na que caiu na temporada passada, consegue o retorno vapt-vupt. Já o Oviedo segue tentando voltar à elite espanhola. O time caiu em 2000/01 e jamais retornou. Dessa forma, o Espanyol se junta a Leganés e Valladolid, campeão e vice da Segundona em La Liga 2024/25. O trio entra na vaga dos rebaixados Cádiz, Almería e Granada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para garantir o acesso, o Espanyol passou por uma repescagem. Afinal, terminou a temporada em quarto lugar, com vaga no playoff do acesso (do 3º ao 6º). No primeiro mata-mata, eliminou o Gijón (vitória por 1 a 0 fora e empate em 0 a 0 em casa). Depois, eliminou o Oviedo. Este foi a sexta vez consecutiva que o Espanyol, ao cair, sobe logo na temporada seguinte.