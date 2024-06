Escócia x Hungria: escalações, onde assistir, arbitragem

Duelo em Stuttgart entre seleções em situações de desespero no Grupo A da Eurocopa. O simples empate elimina

Escócia e Hungria fazem jogo de vida ou morte pelo Grupo A da Eurocopa, neste domingo, 23/6, às 16h (de Brasília), na Mercedes Benz Arena, em Stuttgart. Os escoceses estão com um ponto e a Hungria, zero. Assim, apenas a vitória mantém a esperança de classificação para as equipes. O empate eliminará ambos.

O Grupo A conta ainda com Alemanha, líder com seis pontos, e a Suíça, vice, com quatro pontos. Estas duas seleções se enfrentam também neste domingo, às 16h (de Brasília). Nesta Euro, os dois primeiros de cada um dos seis grupos avançam. Mas os quatro melhores terceiros colocados, também. É nesta briga para ficar entre os quatro terceiros que lutam escoceses e húngaros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partir das 16h (de Brasília).