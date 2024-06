De virada, Bahia goleia Cruzeiro e segue na cola ao líder Flamengo

Na Fonte Nova, Esquadrão faz 4 a 1 sobre a Raposa, que ficou com em desvantagem numérica após expulsão de Marlon no segundo tempo

Bahia e Cruzeiro mediram forças neste domingo (23), em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim, melhor para os donos da casa, que golearam por 4 a 1. Gabriel Veron abriu o placar para os visitantes, mas Thaciano, Estupiñán (duas vezes) e Biel garantiram a virada na Arena Fonte Nova.

Com o resultado, o Esquadrão assume a vice-liderança, agora com 21 pontos. Já a Raposa sai do G6, estacionada nos 17 pontos. Aparece, portanto, em sétimo na tabela.

Primeiro tempo

O Bahia teve a posse de bola e buscou espaços na defesa do Cruzeiro, que suportou a pressão. O time mineiro apostou nos contragolpes e foi feliz quando Gabriel Veron recebeu de William e finalizou com categoria para abrir o placar. Os visitantes tiveram outras oportunidades, mas faltou maior capricho para concluir as jogadas. Nos acréscimos, os donos da casa chegaram ao empate. Thaciano se antecipou a William em cruzamento pela direita e cabeceou para a rede.