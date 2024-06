Croácia x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam na última rodada do Grupo B e definem classificação para as oitavas de final

A definição do Grupo B da Eurocopa 2024 acontece nesta segunda-feira (24). Croácia e Itália se enfrentam às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig, na terceira e última rodada da fase de grupos da Euro. Apesar de estarem em momentos opostos na competição, ambas as equipes têm condições de classificação para as oitavas de final e disputam o segundo lugar da chave.

Como chega a Croácia

Na lanterna do Grupo B, com apenas um ponto conquistado, a Croácia luta pela sobrevivência na Euro 2024. Ou seja, para avançar às oitavas, os croatas precisam ganhar dos italianos e torcer por tropeço da Albânia diante da Espanha.

Além disso, o técnico Zlatko Dalic precisou cortar o meia Vlasic após uma lesão muscular sofrida pelo jogador durante a competição. Assim, a expectativa é que o time tenha mudanças na equipe para o jogo desta segunda-feira. Mas, o craque Luka Modric está confirmado entre os titulares.