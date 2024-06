Corinthians empata com o Athletico-PR, que sofre pela 3ª vez seguida nos acréscimos

Os acréscimos atormentam a vida do Athletico-PR. Neste domingo (23), na Ligga Arena, não foi diferente. Pela 3ª vez consecutiva, o Furacão deixa de vencer nos últimos minutos. Agora, foi a vez de o Corinthians se aproveitar desta maldição e sair de Curitiba com o empate por 1 a 1, pela 11ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro.

O Athletico-PR, que poderia ser o líder isolado do Brasileirão, cai para a quinta colocação, com 19 pontos. Já o Timão, apesar de não perder, segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com oito pontos.

Furacão faz por merecer a vantagem

Com mais posse de bola e incisivo no ataque, o Athletico-PR fez por merecer a vantagem parcial. No fim da primeira etapa, Esquivel lançou para área, e Christian subiu entre os zagueiro do Corinthians para tirar o zero do placar. Antes, o Furacão teve mais posse de bola e chegou com frequência ao gol de Donelli. Já o Timão se limitou aos poucos contra-ataques. Parecia estar em campo para conquistar apenas um ponto.