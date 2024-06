Colômbia x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

h Em partida válida pela 1ª rodada do Grupo D da Copa América, Colômbia e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 19h, na cidade de Houston, nos Estados Unidos. Os dois, aliás, são do grupo do Brasil. A Seleçã0 Brasileira, por sua vez, joga contra a Costa Rica às 22h.

A Colômbia tem alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro, como o lateral-direito Santiago Arias, do Bahia, John Arias, do Fluminense, Richard Rios, do Palmeiras, James Rodríguez, do São Paulo, e Borré, do Internacional. A lista tem ainda o atacante Borja e o zagueiro Mina, ambos ex-Palmeiras.

Como chega o Paraguai

Os paraguaios, comandados pelo também argentino Daniel Garnero, têm um 2024 irregular. Afinal, eles somam um empate, uma derrota e uma vitória em três jogos amistosos no ano. O triunfo foi contra o Panamá (1 a 0), enquanto os tropeços aconteceram diante de Chile (0 a 3) e Peru (0 a 0). Os paraguaios estão apenas em sétimo nas Eliminatórias, com cinco pontos.

O Paraguai contará com quatro nomes que atuam no futebol brasileiro: o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, o volante Villasanti, do Grêmio, o meia Bobadilla, do São Paulo, e o atacante Romero, do Corinthians. O zagueiro Júnior Alonso, ídolo no Galo, mas atualmente no Krasnodar (RUS) é outro nome de destaque.