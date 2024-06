Brasil x Equador, pelas Eliminatórias, pode ser em Porto Alegre

A CBF, então, avaliará as condições para realizar o jogo no estádio do Internacional e debaterá com a Conmebol questões logísticas para a realização da partida. Em pauta, está, principalmente, a utilização da base aérea de Canoas para receber as duas delegações. O Beira-Rio, aliás, volta a receber jogos no próximo dia 10 de julho, na partida entre Colorado e o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Com sete pontos e três derrotas consecutivas (Uruguai, Colômbia e Argentina), o Brasil ocupa somente a sexta posição desta edição das Eliminatórias.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.