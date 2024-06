Brasil x Costa Rica: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira vai estrear na Copa América 2024. Nesta segunda-feira (24), o time comandado pelo técnico Dorival Júnior enfrenta a Costa Rica, às 22h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA). No outro grupo da chave, Colômbia e Paraguai entram em campo às 19h (de Brasília), em Houston, no Texas.

Como chega o Brasil

Após ficar com o vice na última edição, a Seleção Brasileira chega em um novo ciclo sob o comando de Dorival Júnior e aposta na juventude de Vini Jr e Rodrygo para voltar a conquistar o título da Copa América.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora não tenha Neymar à disposição, o Brasil não terá desfalques para a partida contra a Costa Rica. Dessa maneira, a tendência é que Dorival Júnior mantenha a base do time que disputou os últimos amistosos. No entanto, Éder Militão ganha uma oportunidade e vai formar a dupla de zaga com Marquinhos. Ao mesmo tempo, Guilherme Arena começa como titular na lateral-esquerda.