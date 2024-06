Bragantino bate Vitória de virada e sobe na tabela do Brasileirão

BRAGANTINO 2X1 VITÓRIA

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Nabi Abi Chedid, Campinas (SP)

Data-Hora: 23/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

BRAGANTINO: Jadsom Silva (Nathan Mendes, aos 31′ do 2t), Eduardo, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires (Henry Mosquera, aos 13′ do 2t) e Lucas Evangelista; Helinho (Laquintana, aos 25′ do 2t), Vitinho (Gustavinho, aos 25′ do 2t) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas, aos 31′ do 2t). Técnico: Pedro Caixinha

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Léo Naldi (Luan Vinícius, aos 15′ do 2t), e Willian Oliveira (Raúl Cáceres, no intervalo); Jean Mota (Matheuzinho, aos 25′ do 2t), Reynaldo (Osvaldo, aos 25′ do 2t) e Luiz Adriano (Fábio, aos 16′ do 2t). Técnico: Thiago Carpini.

Gols: Jean Mota, aos 16′ do 1t (1-0); Eric Ramires, aos 47′ do 1t (1-1); Helinho, aos 20′ do 2t (2-1)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Helinho, Nathan Mendes, Henry Mosquera (RBB); Lucas Esteves, Luan Vinícius (VIT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.