Alemanha empata com Suíça, mas se aproxima de classificação na Euro

Disputa pela liderança do Grupo A termina empatada por 1 a 1 e seleções encaminham classificação para as oitavas de final da Eurocopa

A Alemanha buscou o empate por 1 a 1 nos acréscimos contra a Suíça, neste domingo (23), e a classificação para as oitavas de final como líder do Grupo A. Ndoye abriu o placar para os suíços no primeiro tempo, enquanto Fullkrug, de cabeça, garantiu o empate já nos acréscimos da segunda etapa em Frankfurt, nesta terceira rodada do Grupo A.

Com o resultado, a Alemanha chegou aos sete pontos e confirmou a liderança do Grupo A. Por outro lado, a Suíça terminou a primeira fase como vice-líder, com cinco pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa maneira, ao encerar como líder do Grupo A, os alemães vão enfrentar, em Dortmund, no próximo sábado (29), o segundo colocado do Grupo C. No momento, a Dinamarca seria a adversária da Alemanha.