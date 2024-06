Advíncula tem diagnóstico de lesão revelado

Lateral-direito está com uma inflamação no Tendão de Aquiles

No empate sem gols contra o Chile, pela Copa América, a seleção peruana viu um de seus principais nomes sair de campo por conta de lesão, o lateral-direito Luis Advíncula. Apesar da posição de origem, ele estava atuando no lado esquerdo do campo quando se machucou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Exames feitos no jogador de 34 anos de idade apontaram que ele tem uma inflamação no Tendão de Aquiles. Lesão essa que, dentro das possibilidades, acaba sendo menos grave do que poderia se especular. Não por acaso, a informação veiculada pelo portal Olé é de que a comissão técnica da Blanquirroja não cogita o cenário de corte.