‘Preocupação com risco de demissão eu não tenho’, diz Fernando Diniz

Técnico vê a equipe vivendo momento ruim, mas não teme perder o cargo. E reclama do pênalti inexistente que resulta na derrota do Flu

Na coletiva deste domingo (23/6) após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, Fernando Diniz teve de responder sobre a pressão da torcida pela sua demissão por causa dos resultados ruins e a lanterna do Brasileiro.

“Preocupação coim risco de demissão eu não tenho. Afinal, não sou eu que me demito e me contrato. Não vou ter problema ou medo de ser demitido. Nunca tive isso na carreira. Tenho muita coerência no meu trabalho, em que pese que é um momento ruim do Fluminense. Estamos tentando de tudo, dentro das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conquistar as vitórias”.

Diniz pistola com a arbitragem

Embora tenha reconhecido a superioridade do Flamengo e a justiça no placar, Diniz fez questão de lembrar que o gol da vitória do rival saiu num pênalti inexistente.