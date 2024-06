Vasco x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Para o Cruz-Maltino, um triunfo significará a saída do Z4. Para o Tricolor paulista, o triunfo o recoloca no G4

Vasco e São Paulo duelam neste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 11ª rodada do Brasileiro. O Cruz-Maltino tenta se recuperar na competição após perder três dos últimos quatro jogos e entrar na zona de rebaixamento, tem sete pontos. Já o Tricolor Paulista também não vive bom momento, já que não vence há três partidas e viu o treinador Zubeldia perder a invencibilidade na rodada passada. O Tricolor está em quinto lugar, com 17 pontos e entrará no G4 se vencer.

