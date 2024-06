Vasco vira, deixa Z4 e aumenta sequência negativa do São Paulo

“O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor”. Nada como uma canção para ilustrar o momento. A virada, no caso, não é só no placar: 4 a 1 sobre o São Paulo, neste sábado (22), em São Januário, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mudança precisa ser na mentalidade para evitar um novo rebaixamento e reativar os laços com a torcida.

Com o resultado, o Vasco deixa o Z4 e interrompe uma sequência de cinco jogos sem triunfar, subindo para 15º lugar, com 10 pontos. Já o São Paulo amarga o quarto jogo sem vitórias e fica em oitavo, com 15.

Vasco tem Estrella

O São Paulo foi soberano durante 25, 30 minutos da partida. Marcou no início, com André Silva, de cabeça, aproveitando-se de um Vasco muito frágil na marcação. No entanto, o Tricolor se acomodou em sua vantagem a ponto de chamar o time carioca para o seu campo de defesa. E o Cruz-Maltino, então, aproveitou. Empatou, com gol contra de Franco, em lambança da zaga paulista. E virou em uma bela jogada individual de Estrella, garoto criado na Colina.