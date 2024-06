Uruguai x Panamá: onde assistir, escalações, arbitragem

Marcelo Bielsa entrará com Arrascaeta como titular neste duelo pela 1ª rodada do Grupo C da Copa América

Uruguai e Panamá jogam neste domingo (23/6), às 22h (de Brasília), fechando a primeira rodada do Grupo C da Copa América-2024. O jogo será no Sun Life Stadium, em Miami. Mas deve ser realizado sob forte chuva. Há o risco, inclusive, de tormenta pouco antes do início, o que provavelmente atrasaria a partida. Com um time repleto de astros, os uruguaios são favoritos diante de um rival considerado muito frágil. E o treinador da Celeste, Marcelo Bielsa, vem com uma novidade: Arrascaeta, craque do Flamengo, que normalmente é reserva, começará como titular.

O Uruguai tem, além de Arrascaeta, outros três jogadores que atuam no Flamengo. Viña (confirmado como titular), De la Cruz e Varla, que começam no banco. O Grupo C ainda conta com Estados Unidos e Bolívia, que também jogarão neste domingo, às 19h, em Dallas.