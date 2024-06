Suíça x Alemanha: onde assistir, escalações, arbitragem

Jogo define a liderança do Grupo A da Eurocopa. Selecionado Germânico, em casa e com duas vitórias, leva o favoritismo

Alemanha e Suíça jogam neste domingo (22/6), pela terceira rodada do Grupo A da Eurocopa. Com seis pontos, os alemães já estão garantidos nas oitavas de final da competição. Mas esperam manter a sua torcida eufórica fechando com campanha 100% a fase de grupos. A Suíça tem quatro pontos, praticamente com uma vaga garantida às oitavas, mas um empate confirma 100% a sua vaga na próxima fase. O jogo começa às 16h (de Brasília) e será no Deutsche Bank, em Frankfurt.

O grupo se completa com Escócia e Hungria. Os escoceses têm um ponto e os húngaros zero. Ambos também, jogam neste domingo às 16h (de Brasília).

