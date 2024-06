São Paulo mantém expectativa para renovar contrato de Juan

Tricolor já abriu conversas para extensão do vínculo, mas atacante mudou de empresário e as negociações foram paralisadas

De olho no mercado de transferências, o São Paulo também olha para o seu plantel e busca a renovação de contrato de alguns jogadores. O foco neste momento é no lateral-esquerdo Welington, que tem seu vínculo se encerrando no final do ano. Contudo, o Tricolor também deseja estender o acordo com o atacante Juan.

Aos 22 anos, o atacante já recebeu do clube uma proposta de renovação, mas as conversas estacionaram nos últimos meses. O motivo foi uma troca de empresários. Juan mudou de representante e agora é agenciado pelo empresário Nick Arcuri, da Un1que Football. Ele é o mesmo que cuida da carreira do meia Alisson e do lateral-esquerdo Patryck, também atletas do Tricolor.

Por conta disso, o São Paulo acredita que pode fechar a renovação, já que o empresário tem boa relação com o clube. A expectativa é que as conversas sejam retomadas em breve. O vínculo do jogador também se encerra no final de 2024.