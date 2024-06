Rodrygo ‘guarda’ a ’10’ para Neymar, mas assume holofotes na Seleção

Atacante afirma que utilizará a camisa mais pesada da história do futebol e que está rponto para pressão: 'Olhares do mundo em mim'

Rodrygo não esconde a responsabilidade de vestir a camisa 10 do Brasil. Em entrevista coletiva neste sábado (22), em Los Angeles, cidade da estreia da Seleção na Copa América, o atacante disse estar pronto para a pressão.

“É uma honra vestir a camisa mais pesada da história do futebol. Sei da enorme responsabilidade, mas assumo essa responsabilidade. Vestir a 10 é uma honra e um prazer. Sei da minha responsabilidade, que os olhos do mundo vão estar em mim com essa camisa. É estar preparado para fazer as coisas bem e estar à altura do que esperam”, iniciou.

“Nosso papo dentro do vestiário é dividir responsabilidades. Não deixaremos as coisas em cima de um ou dois. Cada um vai assumir sua parcela, para o grupo ser cada vez mais forte e para chegarmos no nosso objetivo”, acrescentou.