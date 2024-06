Polícia identifica novas ‘laranjas’ no caso VaideBet e Corinthians

Três empresas foram identificadas como de fachada e que estariam envolvidas na intermediação no acordo entre a casa de apostas e o Timão

O caso Corinthians e VaideBet ganhou um novo capítulo neste sábado (22). Isso porque a Polícia Civil de São Paulo identificou novas empresas, citadas como sendo de fachada, que tem relações com a Neoway. Esta, por sua vez, está no centro das investigações de uma possível fraude nos repasses do acordo entre a casa de apostas e o Timão.

A Carvalho Distribuidora, a ACJ Platform Comércios e Serviços e a Thabs Gestão e Serviços estão listadas em um relatório feito por investigadores como possíveis envolvidos. Uma mulher que reside em São Bernardo do Campo também estaria na lista de suspeitos. Assim, o delegado Tiago Fernando Correia, da Delegacia Investigações sobre Crimes de Lavagem, determinou a intimação de todas as pessoas que tiveram qualquer tipo de ligação com estas empresas para que se expliquem.