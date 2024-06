Palmeiras vende Estêvão para o Chelsea

Negociação do Verdão com o clube inglês chega a R$ 358 milhões e Estêvão, de 17 anos, vai embolsar 30% do total Crédito: Jogada 10

O Palmeiras formalizou a venda de Estêvão para o Chelsea, da Inglaterra. Assim, o atacante de 17 anos assinou o contrato neste sábado (22/6), concluindo uma negociação que já vinha sendo alinhavada desde maio. O jovem já fez, inclusive, exames médicos para o fechamento do acordo. Mas permanece no Palmeiras até o fim da atual temporada e também vai defender o Verdão no Mundial de Clubes de 2025. Afinal, esta foi a condição que o Palmeiras colocou na mesa para aceitar a transferência do atleta. O negócio envolve 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões) , sendo 45 milhões de euros fixos (R$ 262 milhões) e 16,5 milhões em metas (R$ 96 milhões) . Na divisão, o Palmeiras fica com 70% e o jogador com 30% . Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Estêvão só pode ir oficialmente para o Chelsea depois que completar 18 anos. Ele faz aniversário em 24 de abril. Nascido na cidade paulista de Franca, o jovem de nome comprido (Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves) é cria do Verdão, onde começou a jogar em 2020.