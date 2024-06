Itália proveitosa! Cruzeiro acerta contratação de Walace, da Udinese

Alexandre Mattos volta da Europa com dois volantes na bagagem. Ele acertou também com Matheus Henrique, que estava no Sassuolo

A passagem de Alexandre Mattos pela Itália foi bastante proveitosa. Afinal, após acertar com Matheus Henrique, do Sassuolo, o dirigente fechou com outro volante: Walace, de 29 anos, que estava na Udinese. O contrato do jogador vai o fim de 2027.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Europa desde a temporada 2016/17, Walace custou aos cofres do Cruzeiro 6 milhões de euros, que serão quitados de forma parcelada. A negociação ainda envolve variáveis, de acordo com a performance do jogador na Toca da Raposa.