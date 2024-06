Internacional x São Paulo – Brasileirão Feminino: onde assistir, arbitragem e escalações

Internacional e São Paulo duelam neste domingo (23), às 11h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, em jogo atrasado da oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As gaúchas vem embaladas para o jogo após vencer as últimas três partidas e se afastar da parte de baixo da tabela. Já o Tricolor busca uma recuperação após serem goleadas pelo rival Palmeiras por 5 a 1, jogando dentro de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão do canal GOAT.

Como chega o Internacional

Com três vitórias consecutivas, as Gurias Coloradas deixaram a zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino e agora busca mais um triunfo para sonhar com a classificação para a próxima fase. Aliás, com três jogos a menos do que os demais adversários, o clube gaúcho está a cinco pontos do G-8. Contudo, para esta partida, o écnico Jorge Barcellos não poderá contar com a meio-campista Capelinha, suspensa pelo terceiro cartão amarelo. Além dela, a goleira Mayara, com uma entorse no joelho direito, segue fora.