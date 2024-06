Gabriel Pires pode ser a novidade do Fluminense diante do Flamengo

O Fluminense vive má fase na temporada e precisa da vitória para deixar a lanterna do Brasileirão. Para isso, precisa vencer o rival Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada da competição. O técnico Fernando Diniz terá a volta de três jogadores, que estavam suspensos contra o Cruzeiro, na última quarta.

No treino deste sábado, que encerrou a preparação para o clássico contra o Flamengo, Gabriel Pires treinou como titular, o que pode ser uma indicação de que começará entre os 11 no clássico. Ele entrou bem diante do Cruzeiro e pode ganhar uma chance com Diniz. Dessa maneira, Martinelli foi recuado para atuar como zagueiro.