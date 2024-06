Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Objetivo do Rubro-Negro no clássico, deste domingo (23), é manter a liderança da Série A, enquanto o Tricolor almeja deixar a lanterna Crédito: Jogada 10

Flamengo e Fluminense medem forças pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 16h, neste domingo (23). Os dois times chegam para o clássico em momento distintos e em diferentes extremos na tabela. Isso porque o Rubro-Negro se encontra na liderança do torneio, com 21 pontos. Já o Tricolor é o último colocado, com seis. Onde assistir O confronto terá a transmissão da TV Globo e do Premiere.

Como chega o Fluminense O Tricolor não vence há quatro rodadas na Série A, sendo um empate e três derrotas consecutivas. A última delas para o Cruzeiro por 2 a 0, na última quarta-feira (19). O momento ruim já causou dois protestos por parte da torcida. O último deles, neste sábado (22), na entrada do CT Carlos Castilho. O goleiro Fábio recuperou-se de mal-estar e deve retornar ao time titular. Além disso, outras peças que voltam a ficar disponíveis são o zagueiro Felipe Melo, o lateral Guga e o meio-campista Paulo Henrique Ganso. O trio foi desfalque no embate com a Raposa por cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Assim como o zagueiro Manoel e os laterais Marcelo e Samuel Xavier, que foram poupados no último compromisso e têm chances de retornar aos 11 iniciais. Por outro lado, o volante André e o atacante Lelê continuam no departamento médico em recuperação de lesão. Como chega o Flamengo O Rubro-Negro chegou à liderança do Campeonato Brasileiro depois de emplacar sequência de seis jogos invictos. No caso, com quatro vitórias e dois empates. Além disso, a equipe se apoia em retrospecto recente favorável no clássico com o Fluminense. Afinal, não perde há sete jogos, levando em consideração todas as competições.