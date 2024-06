Estados Unidos x Bolívia: onde assistir, escalações e arbitragem

Este duelo terá uma equipe de arbitragem italiana, com Maurizio Mariani no apito. Trata-se de um intercâmbio Conmebol-Uefa. Aliás, na Euro, há uma equipe de arbitragem argentina. O Grupo C se completa com Uruguai, um dos grande favoritos ao título, e o Panamá. Estas seleções se enfrentam neste domingo, às 22h (de Brasília).

O Grupo C da Copa América-2024 tem o seu primeiro jogo neste domingo, 23/6, um duelo entre os anfitriões Estados Unidos e Bolívia. O duelo será às 19h (de Brasília), no ATT Stadium, em Dallas. O time americano é o grande favorito diante de um selecionado boliviano que vem mal das pernas nas eliminatórias para a Copa e espera algum sucesso nesta Copa América.

“Se estou em risco ou não? Não sei. “Eu me concentro apenas nas coisas que posso controlar, que é o trabalho com meu time”, disse Belhalter, ex-zagueiro que defendeu os americanos nas Copas de 2002 e 2006.

Ele vem mostrando satisfação com o time. Mas fará algumas mudanças em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o Brasil em amistoso antes da competição. Carter-Vickers entra na zaga na vaga de Ream e assim formará dupla com Richards. Mas no meio de campo, Adams ganha o lugar de Reyna. No mais, é o mesmo time que mandou bem contra os Canarinhos, com destaque para os atacantes Weah e o astro Pulisic (que fez o gol dos EUA contra os brasileiros).

“Fizemos boa partida contra o Brasil e acredito que faremos uma boa competição. Mas sempre com o objetivo de entrar bem jogo a jogo. Nosso foco é a Bolívia e queremos a vitória” concluiu Behalter.

Como está a Bolívia

O treinador boliviano é o brasileiro Antônio Carlos Zago, ex-zagueiro de Palmeiras, São Paulo e Seleção Brasileira. Ele se mostra confiante para este jogo de estreia.

“Jogaremos contra uma grande seleção. Mas estamos trabalhando bem e buscando uma nova mentalidade. Queremos fazer uma partida consistente, sem dar espaços a um rival, que tem jogadores que atuam em grandes ligas da Europa e podem fazer a diferença Mas estou animado. E veremos o que acontecerá no jogo deste domingo”, disse Zago, campeão da Copa América como zagueiro do Brasil em 1999. Mas ele fez mistério na escalação e no sistema defensivo em que apostará:

“Tenho opções. Afinal, posso jogar com uma linha de três na zaga, ou com quatro defensores”.

Apesar da dissimulação, a imprensa boliviana crava que Zago dificilmente não escalará três zagueiros e dois laterais bem presos. num esquema 5-4-1. Assim, o único atacante de frente tem tudo para ser Jaume Cuellar.