Em duelo de líderes, America perde para o Duque de Caxias

Em duelo de líderes do Campeonato Carioca Série A2, o Duque de Caxias derrotou o America por 1 a 0, na tarde deste sábado (22). O confronto, válido pela sexta rodada da competição, foi disputado no Estádio Moça Bonita, casa do Bangu. O atacante Nathan marcou o gol do triunfo aos 31 da etapa final.

Com o resultado, o Duque de Caxias ampliou a vantagem na liderança. Afinal, agora soma 14 pontos, quatro a mais do que o America. Os quatro primeiros, aliás, avançam para as semifinais. O campeão, por sua vez, disputará a elite no ano que vem. Já os dois últimos são rebaixados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de America e Duque de Caxias, o G4 do Carioca Série A2 tem ainda Maricá e Araruama. As equipes também jogaram neste sábado e empataram em 1 a 1, com Serrano e Resende, respectivamente. O Carioca Série A2 tem 12 times, que se enfrentam em turno único.