Dorival Júnior promove mudança no time titular da Seleção Brasileira

Na atividade gerida pelo treinador, o atleta ficou com a vaga de Lucas Beraldo. Sendo assim, ele deve formar dupla com Marquinhos na competição continental.

O técnico Dorival Junior começa a projetar a Seleção Brasileira para a estreia da Copa América . Nesta sexta-feira (21), em treino aberto para a imprensa na Califórnia, o zagueiro Militão foi a grande novidade no time titular.

Pesa a favor de Militão a sua experiência. Beraldo, querido pelo treinador por causa da sua passagem no São Paulo, não foi bem nos testes antes da Copa América e deu espaço ao seu concorrente direto.

Seleção Brasileira com Alisson e sem Endrick

No restante da formação da equipe, Dorival Junior vai manter Alisson no gol. Apesar da sua falha no amistoso contra os Estados Unidos, o arqueiro tem a confiança da comissão técnica para iniciar o torneio.

Por fim, Endrick, destaque nos amistosos, não conseguiu uma vaga entre os titulares. O garoto, agora do Real Madrid, foi preterido por Raphinha.