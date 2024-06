Criciúma x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Botafogo, com vários desfalques, volta a campo para desafiar o Criciúma, fora de casa, no Heriberto Hulse. A bola rola, às 16h (horário de Brasília), pela 11ª rodada desta edição da competição nacional. O Fogão, com 20 pontos, retoma a liderança se vencer. O Criciúma, com nove pontos (e menos dois jogos), está em 14º lugar e espera mais um bom resultado.

Não dá para perder nada deste jogo, certo? E a Voz do Esporte vai te deixar como se estivesse dentro do estádio, com a sua cobertura-raiz, que começa bem antes, às 14h30, com o tradicional esquenta, com as informações sobre as equipes. E assim que a bola rolar, Daniel Teles estará na narração.