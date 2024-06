Coudet valoriza postura dos jogadores em vitória no GreNal

Coudet lamenta problemas do Inter com o calendário, mas enaltece superação dos atletas no triunfo de 1 a 0 no Couto Pereira

Após a vitória do Inter por 1 a 0 no GreNal, neste sábado (22), o treinador Eduardo “Chacho” Coudet preferiu dar o mérito da vitória aos jogadores do Colorado. O comandante, inclusive, valorizou demais a raça dos atletas naquele que para muitos é o maior clássico do Brasil.

“É um mérito total dos jogadores. Orgulho do que eles têm feito o esforço. Era um Gre-Nal e tínhamos de ganhar. Que o torcedor aproveite. Os jogadores são grandes profissionais e deixam tudo para dar uma alegria ao torcedor do Internacional”, afirmou Coudet.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado, o Internacional está em sexto lugar no Brasileirão, com 17 pontos em nove jogos. O líder é o Flamengo, que fará a sua 11ª partida neste domingo (23). Dessa forma, o Colorado está firme na briga pelo título, mesmo com a ausência do Beira-Rio.