Com tranquilidade, Portugal vence a Turquia e avança na Eurocopa

Portugal garantiu classificação às oitavas de final da Eurocopa 2024 ao bater, com tranquilidade, a Turquia por 3 a 0. O duelo, no estádio Signal Iduna Park, mais conhecido pela Muralha Amarela do Borussia Dortmund, foi uma verdadeira aula de futebol, com domínio total dos lusos. Bernardo Silva, Akaydin (contra) e Bruno Fernandes marcaram os gols. O jogo marcou mais um recorde batido por Cristiano Ronaldo, que se tornou o maior assistente da história da competição.

O resultado coloca Portugal na liderança isolada, com seis pontos em dois jogos. A Turquia vem em segundo, com três. República Tcheca e Geórgia têm apenas um.

Portugal domina o primeiro tempo

Comandados por Cristiano Ronaldo, os portugueses ficaram em cima o tempo todo, sem dar espaço à seleção da Turquia. Assim, o primeiro gol não demoraria a sair. Em jogada pela esquerda, Nuno Mendes avançou e cruzou. A zaga afastou mal e Bernardo Silva apareceu para fuzilar o goleiro turco.