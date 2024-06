Com atuação de gala de seu goleiro, Geórgia empata com a República Tcheca

República Tcheca e Geórgia perderam seus jogos na rodada de estreia no Grupo F da Eurocopa. Mas jogaram muito bem diante de portugueses e turcos. Por isso, todos esperavam um grande jogo na manhã deste sábado (22/6), no Volksparkstadion, em Hamburgo. E não teve decepção. Os tchecos foram ultraofensivos e os geórgios, apesar de um primeiro tempo fechado, mostraram qualidades, saindo na frente com um gol de pênalti de Mikautadze (do Metz, da França). Mas também contando com uma série de defesas do goleiro Mamardashvili (do Valencia-ESP), dono da atuação mais sensacional desta Euro até aqui. Na etapa final, lá e cá. Enfim os tchecos empataram com Shick, artilheiro do Bayer Leverkusen-ALE. No fim, 1 a 1.

Resultado ruim, pois as seleções vão para um ponto, enquanto Portugal e Turquia (que ainda se enfrentam neste sábado) estão com três pontos. Na última rodada a Geórgia enfrentará Portugal, enquanto tchecos e turcos se encaram. Vale lembrar que nesta Euro, os dois primeiros de cada um dos seis grupos se classificam para as oitavas. E também os três melhores terceiros. É justamente este Top3 que passa a ser a esperança tanto de tchecos quanto de geórgios para um avanço de fase.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Só dá República Tcheca…

Os tchecos foram dominantes no primeiro tempo. Com marcação forte e passes rápidos, obrigaram os geórgios a se plantarem na defesa e levarem pressão incrivel. Para se ter ideia, aos 22 minuitos do primeiro tempo, a República Tcheca tinha 11 finalizações, contra nenhuma dos encurralados rivais, que só não levaram gols por causa de uma série de grandes defesas de Mamardashvili e um gol anulado de Holsek. NO lance, ele chutou para defesa com o rosto de Mamardashvili. Mas a bola foi direto no corpo do tcheco e morreu na rede. Porém, o VAR viu mão de Hlozek no lance.