Capitão deixa o Real Madrid e acerta com clube da Arábia Saudita

Dono de 26 títulos com o Real, Nacho Fernández não renova contrato e acerto com o Al-Qadsiah, recém-promovido à elite do país

Nacho Fernández está de saída do Real Madrid. Segundo o jornal “Marca” e o jornalista Fabrizio Romano, o zagueiro não renovou com o clube espanhol, com quem tem contrato até o fim do mês, e acertou sua transferência para o Al-Qadsiah, recém-promovido à elite da Arábia Saudita. O defensor fechou por duas temporadas e vai receber 10 milhões de euros (R$ 58 milhões) por ano.

Será apenas o segundo clube na carreira de Nacho, que atuou toda a vida no Real Madrid. Ele já havia avisado ao clube espanhol que não renovaria seu contrato. Inicialmente, Nacho iria atuar no Major League Soccer (MLS), mas a proposta do clube saudita foi mais vantajosa aos olhos do jogador.