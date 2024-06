Botafogo joga muito mal, cai para o Tigre e perde invencibilidade

Glorioso, que poderia reassumir a liderança, fica na terceira colocação e irrita a torcida. Tigre respira na classificação do Brasileiro

Depois de nove jogos sem saber o que era perder, o Botafogo voltou a se encontrar com a derrota. Desta vez, não houve gol salvador. Houve, sim, uma performance medonha na queda para o Criciúma por 2 a 1, neste sábado (22), no Estádio Heriberto Hulse, pela rodada 11 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Botafogo cai para a terceira colocação, com 20 pontos. Já os catarinenses estão em 13º lugar, com 12. O Criciúma tem dois jogos a menos.

Tigre mostra as garras

Após uma tímida pressão inicial, o Botafogo arrefeceu a marcação e permitiu ao Tigre chegar em velocidade nos contra-ataques. Logo no início, Ronald cruzou, e Barreto, ex-Glorioso, fez a “Lei do Ex” funcionar no Majestoso. O time carioca não levou perigo nos momentos seguintes. Pelo contrário, ainda viu o Criciúma ampliar, mas Barreto, desta vez, cometeu falta em Gregore.