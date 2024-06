Bélgica perde caminhão de gols, mas vence por 2 a 0 e respira na Euro

A Bélgica não sentiu a pressão e venceu a Romênia por 2 a 0 neste sábado (22), na RheinEnergieStadion e venceu sua primeira partida nesta Eurocopa. Os belgas perderam um caminhão de gols, mas conseguiram balançar as redes com Tielemans, logo no primeiro minuto da partida e com Kevin de Bruyne, na reta final do jogo. Os romenos chegaram a assustar, mas pararam em uma grande exibição do goleiro Casteels.

Com o resultado, a Bélgica assumiu a liderança do Grupo E, enquanto a Romênia está na segunda colocação. Contudo, Eslováquia e Ucrânia, as outras duas seleções da chave, também estão com três pontos. Assim, com os quatro países empatados com a mesma pontuação, a definição das classificadas ficará para a última rodada.

Bélgica começa com tudo

A Bélgica entrou em campo sabendo que apenas a vitória importava para se manter na Eurocopa. Assim, decidiu entrar com tudo em campo. Logo no primeiro minuto, a seleção belga abriu o placar com um belo gol de Tielemans, de fora da área e explodindo a torcida presente na Alemanha. Os romenos tentaram responder à altura, mas o zagueiro Burca parou em grande defesa do goleiro Casteels aos 4 minutos. A partir daí só deu os Diabos Vermelhos, que tiveram chances com De Bruyne, Doku e principalmente Lukaku. Contudo, o centroavante não caprichou nas finalizações. Mesmo assim, a Bélgica conseguiu ir para o intervalo com a vantagem.