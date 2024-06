Atlético x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Galo vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e prioriza recuperação em duelo com o Fortaleza, neste domingo (23) Crédito: Jogada 10

O Atlético vai encarar o Fortaleza pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (23), às 18h30, na Arena MRV. As equipes têm campanhas semelhantes até aqui. Afinal, o Galo é o décimo colocado, com 13 pontos. Enquanto, o Leão do Pici se encontra na 12ª posição, com a mesma pontuação. Onde assistir

O jogo terá a transmissão do Premiere. Como chega o Atlético A equipe mineira ligou o sinal de alerta, já que vem de duas derrotas consecutivas e sofrendo oito gols. Com isso, o Galo distanciou-se do G4. Assim, entende que o confronto com o Fortaleza é a chance ideal de iniciar uma recuperação na Série A. O atacante Paulinho volta a ser opção para o comandante Gabriel Milito. Por outro lado, o argentino não terá Hulk à disposição. O camisa 7 recebeu a liberação da diretoria para viajar aos Estados Unidos e acompanhar o nascimento da filha. O volante Otávio é mais uma baixa, já que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Além disso, o lateral-esquerdo Guilherme Arena integra o elenco da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América.