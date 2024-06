Athletico x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico Paranaense e Corinthians duelam neste domingo (23), às 16h, na Ligga Arena, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. O embate também marcará um duelo de opostos na tabela. Afinal, o Furacão é o quarto colocado, com 18 pontos e sonha com a liderança da competição. Pelo outro lado, o Timão está na 18° posição, na zona de rebaixamento e ainda busca sua segunda vitória na competição. Assim, o jogo será determinante para as duas equipes.

Onde assistir

A TV Globo, a Rede Furacão e a Cazé Tv transmitem a partida entre Athletico x Corinthians.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o Athletico

O Athletico estava assumindo a liderança do Brasileiro até o final da partida contra o Botafogo, quando tomou o gol de empate, ficando com 18 pontos e estacionando na quarta posição tabela. Assim, o Furacão poderá novamente encostar na liderança do campeonato se vencerem o jogo deste domingo. Contudo, para a partida o técnico Cuca terá o desfalque do centroavante Pablo, que terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Entretanto, o dono do ataque deve seguir sendo Mastriani. De resto, força máxima contra o Timão.