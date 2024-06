Artur Jorge vê Botafogo ‘aquém do esperado’ contra o Criciúma

O Botafogo perdeu para o Criciúma por 2 a 1 neste sábado (22), no Heriberto Hulse, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. O revés deu fim a uma invencibilidade de nove jogos do Glorioso. Após a partida, o técnico Artur Jorge disse que sua equipe foi muito ”aquém das expectativas”.

“Tivemos uma primeira parte em que sofremos o primeiro gol no primeiro momento em que o adversário vai em direção ao nosso gol. Ficamos em desvantagem e depois, facilita quem está em vantagem para defender o resultado. Nos obrigamos a criar mais espaços porque queríamos chegar a igualdade. Mas que no momento de distração, num erro individual, muito perto do fim, permitimos que o rival se colocasse em vantagem”, completou.

Artur Jorge já projeta sequência

Agora, o Botafogo terá uma sequência complicada pela frente com um duelo contra o RB Bragantino e depois um clássico contra o Vasco. Apesar do desempenho ruim e do desgaste por conta do calendário, o treinador não pensa em poupar nos próximos embates.

“Eu não posso pensar em poupar atletas. Aquilo que nós pensamos é que por vezes, em função do desgaste, temos que ter alternativas mais fisicamente mais capazes. Não tem a ver com pouparmos, mas apostarmos. Temos esses dois dias e temos que apresentar, como sempre, o que é o melhor que somos capazes porque não podemos estar preocupados em poupar ou gestão porque vivemos de resultados então, de fato, essa ansiedade, de já na próximo jogo recuperar um hábito nosso, que é de ganhar. É nesse sentido que trabalhamos diariamente”, finalizou o treinador.