Zubeldía relaciona jovem de 16 anos para jogo entre São Paulo e Vasco

Igão viajará pela primeira vez com o elenco profissional do São Paulo. Ele foi observado pelo treinador nos últimos dias

O defensor passou os últimos dias treinando no CT da Barra Funda e foi observado de perto pelo treinador argentino. Ele viaja pela primeira vez para um compromisso com o elenco principal.

O São Paulo tem uma novidade entre os relacionados para enfrentar o Vasco, neste sábado (22), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luís Zubeldía relacionou o jovem zagueiro Igão, de apenas 16 anos, para a partida.

Igão está no Tricolor desde 2016 e estava atuando pelo Sub-17. Ele foi considerado o melhor zagueiro na Copa do Brasil da categoria. O São Paulo, contudo, acabou com o vice-campeonato da competição.

Na manhã desta sexta-feira, Zubeldía deu ênfase à recuperação física dos jogadores que mais têm atuado, por conta da maratona de jogos no Campeonato Brasileiro.

Alisson é baixa no São Paulo

Para o duelo contra o Vasco, o treinador terá um desfalque certo. Alisson recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Zubeldía pode colocar Galoppo ao lado de Luiz Gustavo. Uma opção é recuar Michel Araújo ou Rodtigo Nestor. Por outro lado, Alan Franco está recuperado de lesão e está de volta.